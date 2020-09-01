وكيل شيري يطرح "أريزو 5" موديل 2021

كتب: باسل الحلواني أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأسعار موديل 2021 من السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً. وشهدت أسعار موديل 2021 من السيارة، زيادة طفيفة بلغت 2000 جنيه، على جميع فئات السيارة، مقارنة بأسعار موديل 2020. Advertisements وتتوافر شيري أريزو 5 بـ 4 فئات من التجهيزات، وتوضح "سيارات الوفد"، في الجدول التالي أسعار موديل 2020، و2021 من السيارة.

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