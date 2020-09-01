"غبور" تطرح هيونداي كاريتا الجديدة.. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، السيارة هيونداي كاريتا الجديدة كلياً، بـ 4 فئات من التجهيزات. وبحسب القائمة السعرية المعلنة من "غبور"، فإنه في حال رغبة العميل في الحصول على النسخة "اللونين" من السيارة، يتم دفع مبلغ إضافي فوق ثمن السيارة يقدر بـ 3 آلاف جنيهاً. ثمن السيارة يقدر بـ 3 آلاف جنيهاً. وتنشر "سيارات الوفد"، في الجدول التالي أسعار السيارة هيونداي كاريتا" الجديدة" موديل 2021، وكذلك أسعار هيونداي كاريتا موديل 2020 "الشكل القديم. Advertisements

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