كتب: باسل الحلواني طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية، الشكل الجديد من السيارة هيونداي إلنترا CN7. المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية، الشكل الجديد من السيارة هيونداي إلنترا CN7. وتتوافر هيونداي إلنترا CN7، في السوق المحلية بـ 7 فئات من التجهيزات، وتوضح الصور التالية المواصفات التفصيلية لكل فئة من فئات السيارة. الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة Advertisements الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة السادسة الفئة السابعة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعرف على المواصفات التفصيلية لجميع فئات هيونداي إلنترا CN7 الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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