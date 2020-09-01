بعد طرحها رسمياً.. ننشر أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة

كتب: باسل الحلواني فتحت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، اليوم، باب الحجز على موديل 2021 من سيارتها هيونداي إلنترا CN7 الجديدة كلياً. هيونداي إلنترا CN7 الجديدة كلياً. وتتوافر السيارة هيونداي إلنترا الجديدة، في مصر بـ 7 فئات من التجهيزات، وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل المحلي لهيونداي. "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل المحلي لهيونداي. Advertisements وبحسب القائمة السعرية المعلنة من "غبور"، فإنه بالنسبة للفئة السادسة، و السابعة تزيد 5,000 جنيه على الأسعار أعلاه للفرش الأبيض.

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