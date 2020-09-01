تعرف على رسوم رخص سير ونقل ملكية السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن رسوم رخص سير ونقل ملكية السيارات، ورخص القيادة واللوحات. حيث نشرت إدارة المرور جدول يوضح الرسوم السنوية ورسوم التجديد ورسم التالف والمفقود ونقل الملكية ضمن رسوم رخص سير ونقل السيارات بأنواعها، وجاءت كالتالي:

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