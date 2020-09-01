تعرف على عقوبة طمس رقم هيكل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن طمس رقم هيكل السيارة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية وحجز السيارة. وجاء في تغريدة المرور: “يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ فهو بمثابة هويتها التي تُعرف بها”، وأشار المرور إلى أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز السيارة لحين إزالة المخالفة.

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