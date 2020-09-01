تعرف على سيارات الأداء المتوفرة لدى لكزس السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك لكزس اسطول متنوع من السيارات المختلفة والمتوفرة في المملكة لدى الوكيل عبداللطيف جميل، ونستعرض فيما يلي سيارات الأداء المتوفرة لدى الصانعة اليابانية الفاخرة. لكزس ار سي اف صممت أر سي اف لعشاق السرعة والفخامة، حيث تتمتع السيارة بالعديد من عوامل الرفاهية مثل مقاعد أمامية كهربائية، فتحة سقف، شاشة نظام ملاحة قياس 10 إنش، جناح خلفي أوتوماتيكي، نظام تشغيل المحرك عن بعد، لوحة عدادات رقمية، بجانب محرك 5 لتر 8 سلندر بقوة 470 حصان وعزم دوران 529 نيوتن.متر. Advertisements هذا ويبدأ سعرها من 374,440 ريال شامل ضريبة 15%. لكزس ال سي وتتمتع السيارة بوزن خفيف بفضل استخدام مكونات ألومنيوم وهو ما يعطي السيارة سرعة أكبر وثبات أفضل كما يساعد نظام التعليق على العمل بشكل أكثر ديناميكية، وتستمد السيارة الرياضية قوتها من محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 538 نيوتن.متر.

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