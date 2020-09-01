ضمان السيارة لا يلغى عند تركيب آبل كاربلاي خارج الوكالة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إلزامها لوكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة، بجانب عدم إلغاء كامل ضمان السيارة في حال تركيب نظام آبل كاربلاي خارج الوكالة.
وجاء في بيان الوزارة عب تويتر: “حفاظا على حقوق المستهلك.. التجارة تلزم وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام (Apple CarPlay) خارج الوكالة”.
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