أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات أحياناً إلى بعض المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المواقف إضاءة لمبة تحذير اقتراب نفاذ الوقود من السيارة، وهو ما قد يسبب الذعر للسائقين لعدم درايتهم بالمسافة التي ستقطعها السيارة قبل أن تتوقف، وهل سيمكن الوصول للوجهة المحددة أو محطة الوقود قبل التوقف؟

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بالطبع هناك بعض طرازات السيارات خاصة الألمانية تستعرض عدد الكيلومترات التي يمكن أن تسير بها السيارة بالنظر إلى الوقود الموجود، لكن ماذا عن باقي طرازات السيارات، وما هي المسافة التي ستقطعها بعد إضاءة لمبة الوقود قبل أن تتوقف.

أجاب خبراء السيارات أنه ليس هناك معلومات مؤكده لاختلاف طرازات السيارات، وأن كل طراز وله تقدير معين، كما يختلف هذا التقدير وفقاً لنوعية الوقود في الخزان، ولقد قدر الخبراء هذه المسافة بأنها تتراوح بين 40 إلى 75 كيلومتر، ولكن يفضل مراجعة كتيب السيارة للتأكد من هذا الأمر.

وبشكل عام، نصح الخبراء بعدم الانتظار حتى تضاء لمبة تحذير اقتراب نفاذ الوقود من الأساس، لأنه قد يسبب العديد من المشاكل للسيارة، ومنها تلف فلتر البنزين، وطرمبة الوقود، بالإضافة إلى انسداد البخاخات.