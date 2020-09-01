السيارة المفضلة للرئيس الإيطالي أمريكية الهوية!

الخليج ٣٦٥ نت – تفتخر الدول العظمى بالسيارات التي تقوم بإنتاجها، لذا نجد سيارات رؤساء هذه الدول من الصناعة الوطنية، لكن على غير المعتاد نجد أن سيارة الرئيس الإيطالي هي في الواقع سيارة أمريكية، على الرغم من أنها تتبع علامة لانسيا إيطالية الجنسية!

في الواقع تعد لانسيا ثيما (Lancia Thema) من السيارات الفاخرة كاملة الحجم وهي من إنتاج علامة لانسيا الإيطالية، وكان بداية إنتاجها منذ عام 1984 واستمر طرحها في الأسواق على مدار عشر سنوات إلى عام 1994 حتى توقف إنتاج هذه السيارة الفاخرة في هذا العام.

لكن تم الإتفاق بعد اندماج مجموعة فيات مع علامة كرايسلر الأمريكية، على إعادة إحياء اسم لانسيا ثيما مرة أخرى في الأسواق الأوروبية، وكان ذلك في عام 2011.

ونظراً للتكلفة الباهظة لتطوير سيارة جديدة، قررت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية إعادة طرح لانسيا ثيما عن طريق عملية تعرف بـ “تغيير العلامة” (Rebadging)، حيث تم طرح إحدى طرازات علامة كرايسلر الأمريكية كسيارة إيطالية جديدة مع إجراء بعض التغييرات البسيطة عليها.

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ووقع اختيار المجموعة على طرح كرايسلر سيدان 300C الفاخرة تحت مسمى اسم لانسيا ثيما في السوق الأوروبي، باستثناء المملكة المتحدة وايرلندا، واستمرت في الأسواق حتى عام 2014.

وعلى الرغم من معرفة الرئيس الإيطالي بهوية سيارته الأمريكية، إلا أنه لم يمانع من استخدامها في معظم تنقلاته، مفتخراً بحملها لشعار علامة إيطالية عريقة مثل لانسيا.