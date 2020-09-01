جاريد كوشنر: الإمارات شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة المزيد

قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد كوشنر، خلال تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن إنجاز معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يمنح الأمل بالتغيير قريبًا في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبرم الكثير من الاتفاقات مع الإمارات.

وقال كوشنر إن فرص التعاون أمام الإمارات وإسرائيل غير محدودة.

وأكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أن الإمارات تملك واحدا من أكثر جيوش المنطقة تقدما والولايات المتحدة تتمتع بشراكة عسكرية مميزة معها.

وأشاد كوشنر بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لإحلال السلام بالمنطقة.

وقال كبير مستشاري ترامب إن "ولي عهد أبوظبي واحد من القادة الذين يرسمون الشرق الأوسط، كما ينبغي أن يكون، والولايات المتحدة تحترم قيادته".

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وأضاف أن الإمارات والرئيس ترامب ركزا على سبل تحسين معيشة الفلسطينيين.

وأمس الإثنين، وجه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ووصفه بأنه "قائد حقيقي" في الشرق الأوسط.

وقال كوشنر، فور وصوله إلى مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية قادمة من تل أبيب ، والتي جاءت عقب الإعلان عن معاهدة السلام منتصف الشهر الجاري، إنه: "نشكر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فهو قائد حقيقي في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب كوشنر على أمله في أن "تكون رحلتنا الأولى للإمارات والقادمة من إسرائيل بداية لسيل من الرحلات الأخرى".

وحطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كوشنر.