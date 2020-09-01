نيسان تشوق لـ Z الجيل القادم وتكشف موعد التدشين!

الخليج ٣٦٥ نت – في مفاجئة كبيرة، أعلنت نيسان عن تدشين الجيل القادم من سيارة Z الرياضية خلال أسبوعين فقط في 15 سبتمبر، كما أن اسمها لن يكون “400 زي” كما كان متوقعاً بل “زي بروتو”.

ولكن “زي بروتو” قد لا يكون الاسم النهائي بل مجرد اسم نسخة اختبارية تمهد لموديل إنتاجي باسم مختلف.. وقد كشفت الشركة عن فيديو تشويقي جديد للسيارة بدون تفاصيل موضحة.

الفيديو يتتبع تاريخ “نيسان زي” على مدار الأعوام حتى وصولنا إلى الجيل الجديد.. مع العلم أن الكوبيه القادمة ستأخذ الكثير من عناصر تصميمها من الجيل الحالي بدلاً من البدء من الصفر، وقد تتعدى قوتها 400 حصان من محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر، مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 9 سرعات ومواد أعلى جودة وتقنيات حديثة في الداخلية.