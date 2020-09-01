رولزرويس جوست 2021 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد حملة تشويقية مطولة، كشفت رولزرويس أخيراً عن جوست 2021 الجديدة كلياً بتصميم أكثر أناقة ومزايا جديدة لا حصر لها، مع انتقالها لنفس منصة الألومنيوم المرنة التي تدعم فانتوم وكولينان.

وتعتمد جوست الجديدة على محرك V12 سعة 6.75 لتر تيربو مزدوج بقوة 563 حصان وعزم 850 نيوتن متر مع نظام دفع كلي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات والمزود بنظام المساعدة عبر الأقمار الصناعية للعلامة، والذي يقوم باختيار القير المناسب بناء على بيانات وخرائط GPS للطرق والمنعطفات القادمة.

كما انتقلت جوست لنظام تعليق جديد، والذي عكفت رولزرويس على اختباره وتطويره لعقد كامل مع تزويده بكاميرات لقراءة الطرق وتجهيز نظام التعليق أوتوماتيكياً باستمرار لضمان أكثر تجربة قيادة سلسلة ومريحة في عالم السيارات على الإطلاق.

الداخلية بالطبع فاخرة للغاية بأبواب تقوم بإغلاق نفسها وراء الراكب بضغطة زر، مع تركيب 100 كيلوجرام من المواد العازلة للصوت لضمان الهدوء المطلق في الداخلية، وإن عوضت رولزرويس الأمر بنغمة همسية خفيفة حتى لا يتسبب الهدوء التام في إرباك الركاب.

كما تم تزويد جوست الجديدة بأحدث أنظمة السلامة العالمية مثل أنظمة متطورة للتعرف على المشاة والحياة البرية ليلاً أو نهاراً، مع كروز كونترول والتحذير المبكر من الاصطدام والبقاء في حارة الطريق والركن الذاتي والمزيد.

وستبدأ الأسعار الأمريكية لرولزرويس جوست 2021 من 332,500 دولار، ما يعادل 1.25 مليون ريال.

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