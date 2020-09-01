بصورة عن بعد.. مرسيدس تكشف بعض تفاصيل SL الرودستر

بصورة عن بعد،كشفت شركة مرسيدس بعض تفاصيل أيقونتها SL الرودستر الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، تعتزم مرسيدس كشف النقاب عن أيقونتها الجديدة بسقف قماشي مرة أخرى خلال فصل الربيع القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة SL الرودستر ستحصل على مقاعد خلفية أيضا مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستحل محل الموديل الكابريو من الفئة S الفارهة.

ولم تفصح مرسيدس حتى الآن عن أية معلومات حول تقنيات الرودستر الجديدة، لكن من المحتمل أن تتوفر مرة أخرى بمحركات بست وثمان أسطوانات مع تعزيز بالدفع الهجين المعتدل على الأقل.

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انهيار المبيعات

وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" عن يوليو/تموز الماضي، تراجعا في المبيعات جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأعلنت مجموعة "دايملر" مطلع أغسطس/آب الماضي أن الشركة المملوكة لها "مرسيدس بنز" باعت 185 ألفا و836 سيارة في يوليو/تموز الماضي، بتراجع قدره 2% على أساس سنوي.

في ضوء تأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات الألمانية، تراجع إجمالي مبيعات سيارات مرسيدس-بنز بنسبة 16.2% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وظلت أعمال الشركة في مجال سيارات "الفان" نقطة مضيئة، حيث بلغت مبيعاتها 838 ألفا و970 سيارة، بزيادة شهرية قدرها 8.5%.