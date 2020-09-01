كيا K900 فيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – كيا K900 هي السيدان الأكثر فخامة في مجال العلامة الكورية، وقد ظهرت مؤخراً أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية بتحديثات منتصف العمر، ما دفع المحترفين لدى Kolesa برسم صور تخيلية للسيارة.

في الصور التخيلية نرى مقدمة أكثر جراءة بشبك أمامي محدث ومصابيح أمامية جديدة أكثر أناقة، مع مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد ومتصلة بشريط LED على مدار عرض السيارة، كما من المحتم أن تحصل على داخلية أكثر فخامة بمواد أعلى جودة والمزيد من التقنيات.

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لا توجد أي معلومات مؤكدة عن السيارة حالياً، وإن أشارت شائعات لاحتمالية تحديث المنصة والمحركات.. وسنرى المزيد من الصور التجسسية لها في الأشهر القادمة.