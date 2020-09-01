- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – كيا K900 هي السيدان الأكثر فخامة في مجال العلامة الكورية، وقد ظهرت مؤخراً أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية بتحديثات منتصف العمر، ما دفع المحترفين لدى Kolesa برسم صور تخيلية للسيارة.
في الصور التخيلية نرى مقدمة أكثر جراءة بشبك أمامي محدث ومصابيح أمامية جديدة أكثر أناقة، مع مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد ومتصلة بشريط LED على مدار عرض السيارة، كما من المحتم أن تحصل على داخلية أكثر فخامة بمواد أعلى جودة والمزيد من التقنيات.
لا توجد أي معلومات مؤكدة عن السيارة حالياً، وإن أشارت شائعات لاحتمالية تحديث المنصة والمحركات.. وسنرى المزيد من الصور التجسسية لها في الأشهر القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيا K900 فيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.