بيجو 3008 موديل 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بيجو عن 3008 فيس ليفت بتصميم أنيق محدث وداخلية متطورة تقنياً وتشكيلة متنوعة من محركات البنزين والديزل والهايبرد.. وقد حصلت الكروس أوفر على جائزة “سيارة العام الأوروبية” في 2017.

من أهم ملامح التصميم الجديدة هي الشبك الأمامي الأكبر حجماً والممتد أسفل المصابيح الأمامية، مع تحديث شكل المصابيح وإضافة لمسات أكثر رشاقة وحيوية على الخارجية.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 10 إنش جديدة لتحل محل شاشة 8 إنش السابقة لنظام المعلومات الترفيهية، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ووضعيات قيادة “طبيعية” و”سبورت” و”بيئية”.

وستتوفر 3008 فيس ليفت بعدد كبير من المحركات، مثل محرك بنزين تيربو 1.2 لتر 3 سلندر بقوة 130 حصان وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات، مع محرك بنزين 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان، بالإضافة إلى محرك ديزل 1.5 لتر بقوة 130 حصان.

كما تقدم بيجو نسختين هجينتين للسيارة، الأولى بقوة إجمالية 225 حصان وعزم 360 نيوتن متر وتسارع إلى 100 كلم\س في 8.7 ثانية وسرعة قصوى 225 كلم\س، والثانية بدفع رباعي وقوة إجمالية 300 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر وسرعة قصوى 235 كلم\س، مع مدى كهربائي صافي 56 كيلومتر.

وستنطلق بيجو 3008 المحدثة في الأسواق في نهاية العام الجاري.

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