تسلا وبورش بالمقدمة.. سباق ساخن في سوق السيارات الكهربائية

تزايدت شعبية السيارات الكهربائية حول العالم بشكل لافت، ما أدى إلى نمو مبيعاتها، خاصة مع التوجه نحو تقليل الاعتماد على المركبات التقليدية في العديد من الدول.



ومنذ بداية العام الجاري 2020 تلقت الأسواق العديد من الموديلات لهذه السيارات صديقة البيئة بمزايا متنوعة شجعت على زيادة انتشارها كان أبرزها تلك المطروحة من شركتي تسلا وبورش.

وعرض تقرير لموقع "كار أند درايفر" أبرز السيارات الكهربائية التي طرحت منذ بداية العام، وجاء في المقدمة طراز بورش "تايكان" بسعر يبدأ من 105,150 ألف دولار، ونطاق سير 203 "أحصنة".

ومن بعده بالقائمة جاء طراز جاجوار i-pace بمحرك "394 حصانا"، وعزم دوران 512 لفة/قدم، بسعر 70,875 ألف دولار.





ومن تسلا، جاء طراز موديل X بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، ويتوفر الطراز للبيع بسعر 86,190 ألف دولار.

وضمت القائمة طراز ميني كوبر ويتمتع محرك الطراز بنطاق سير 110 أميال ويتوفر للبيع بسعر 30,750 ألف دولار، ويستهلك من الطاقة الكهربائية ما يعادل من الوقود "جالون "كل 115 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن.

Advertisements

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز نيسان LEAF ويستهلك من الطاقة ما يعادل من الوقود "جالون"كل 123 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، ويتوفر بسعر 81,190 ألف دولار.

ومن تسلا جاءأيضا ضمن القائمة "موديل S"، الذي طرح بنسخته الأحدث بمحرك كهربائي أقوى، بنطاق سير أكثر من 300 و73 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، ومعدل استهلاك للطاقة يعادل من الوقود "جالون" كل مائة و15 ميلا يقطعهم داخل المدن، و"جالون " كل 107 أميال يقطعهم على الطريق السريع .

ثم جاء ضمن القائمة طراز شيفروليه بولت بنسخته الأحدث لعام 2020،الذي طرح بمعدل استهلاك للطاقة يعادل من الوقود "جالون" كل 127 ميلا على طريق المدن وجالون لكل 108 أميال على الطريق السريع ويتوفر بسعر 37,495 ألف دولار.

وفي ختام القائمة جاء طراز تسلا موديل 3 ، الذي طرح بمحرك كهربائي أقوى ومعدل استهلاك طاقة يعادل من الوقود "جالون" كل 148 ميلا على الطريق داخل المدن.



