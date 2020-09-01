استدعاء 412 سيارة مرسيدس بسبب خلل يؤدي لسقوط الأطفال

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 412 سيارة مرسيدس “AMG G 63 / G 500” موديلات 2019-2020، مع تأكيدها على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء بسبب أن ملصق قفل أمان الأطفال المنقوش بالأبواب الخلفية يشير إلى حالة قفل غير صحيحة، مما يؤدي إلى إمكانية فتح الباب من الداخل وخطر سقوط الطفل.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الشركة؛ لتثبيت الملصق الصحيح مجاناً.

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