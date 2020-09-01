استدعاء 706 سيارة مازدا CX-5 لخلل في مصابيح الإضاءة

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 706 سيارة مازدا CX-5 موديلات 2015 و2016، مع تأكيدها على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية، ما قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو السيارات القريبة من رؤية السيارة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ودعت الوزارة مالكي هذه النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements