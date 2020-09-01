- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 706 سيارة مازدا CX-5 موديلات 2015 و2016، مع تأكيدها على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية، ما قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو السيارات القريبة من رؤية السيارة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
ودعت الوزارة مالكي هذه النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 706 سيارة مازدا CX-5 لخلل في مصابيح الإضاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.