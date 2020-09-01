شاهد.. Flying Spur أيقونة بنتلي في ثوب من الكربون

كشفت شركة بنتلي البريطانية لصناعة السيارات الفارهة النقاب عن باقة من العناصر التصميمية من ألياف الكربون الشفاف لأيقونتها Flying Spur لزيادة ملامحها الأنيقة.

وأوضحت بنتلي أن الباقة (Styling Specification) تعمل على إبراز الطابع الرياضي للسيارة الفارهة من خلال المشتت الأمامي والعتبات الجانبية والناشر والأسبويلر الخلفيين.

وجميع هذه المكونات مصنوعة بشكل يدوي، كما خضعت لاختبارات متانة شاملة.

وتم طلاء المكونات بلون فائق اللمعان، كما تظهر على العتبات علامة بنتلي بشكل ثلاثي الأبعاد. وتبقي السيارة معتمدة على نفس المحرك مزدوج التربو بقوة 635 حصان/900 نيوتن متر.

يذكر أن Bentley Motors أعلنت الإثنين عن الانتهاء من صنع يدويا النسخة الـ40,000 من سيارة السيدان الرياضية الفاخرة الأكثر نجاحاً في العالم والتي تحمل اسم Flying Spur والمتمثّلة الآن بالجيل الثالث الجديد كلّياً.



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وحافظت الشركة ذات الأصول الإنجليزية الشهيرة على الشعبية الدولية لطرازها الأساسي الذي صدر عام 2005، رغم التغيرات التي طرأت عليها وتضمنت الاسم أيضا.

وحملت السيارة بالأساس اسم Continental Flying Spur، ثم تطوّرت لتصبح Flying Spur كي تتفرّد أكثر عن سيارة Continental GT، وأكثر ما يميز هذه التحفة الفنية هي الرشاقة المتمثلة في الأداء، والراحة الحصرية لنمط تصميم سيارات الليموزين رباعية الأبواب.

تم تصميم وهندسة وتطوير وتصنيع كل الأجيال الثلاثة من Flying Spur في مقرّ شركة Bentley الواقع في كرو ببريطانيا، حيث يجري الاحتفال بهذه الخطوة الإنتاجية البارزة من قِبَل المجموعة الماهرة من المصمّمين والمهندسين والحِرَفيين اليدويين.

وكل واحدة من السيارات الـ40,000 التي تم صنعها قضت أكثر من 100 ساعة على خط إنتاج مخصَّص حيث قام فريق قوي من 250 شخصاً بتجميع كل سيارة Flying Spur يدوياً بعناية فائقة.

ومع تصنيع 40,000 سيارة Flying Spur خلال فترة 15 سنة، جرى تخصيص نحو 50% منها بطلب من العملاء في أكبر سوقين لدى Bentley، وحيث توزّعت بالتساوي بين الصين والأمريكيتين.