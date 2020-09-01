قائمة أفضل السيارات اليابانية المستعملة.. المواصفات والأسعار

تحظى المنتجات اليابانية بثقة عالية في الأسواق حوال العالم،وتمكنت السيارات المصنعة هناك من تصدر سوق السيارات العالمية لسنين طويلة.

وشعار "صنع في اليابان" عادة ما يطمئن المشتري ،لذلك تمتع السيارات اليابانية بتأييد كبير بين المستخدمين بما فيها المستعملة.

وتمتلك الماركات اليابانية تاريخا حافلا في صناعة السيارات الرياضية عالية الأداء، ويتوفر حاليا بسوق السيارات المستعملة مجموعة مميزة من هذه الموديلات للراغبين في اقتنائها.



وكشف تقرير حديث لموقع "توب جير" قائمة أبرز السيارات اليابانية الرياضية عالية الأداء المتوفرة حاليا للبيع ضمن سوق المستعمل.

وجاء في المقدمة طراز Integra Type R DC2 من ماركة هوندا، والموديلات التي طرحت منه في الفترة ما بين 1998 وحتى 2001، وتصل قيمته حاليا 19,975 ألف دولار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز GT-R من ماركة نيسان، وحدد الموقع الموديلات التي طرحت منه بعام 1999، ويتوفر هذا الطراز حاليا بتكلفة تصل لـ 79,902 ألف دولار.

ثم جاء طراز ميتسوبيشي EVO الرياضي المميز، ونصح الموقع بشراء النسخة التي طرحت منه لعام 1999 بمسمى تجاري Evo VI Tommi Mäkinen والتي تتوفر للبيع كطراز مستعمل بسعر 39,951 ألف دولار.

ومن ماركة تويوتاجاء ضمن قائمة الموقع، طراز MR2 Roadster manual وتحديدا الموديل الذي طرح منه لعام 2000، ويتوفر حاليا كطراز مستعمل بتكلفة 7,990 ألف دولار.

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ومن بعده جاء ضمن قائمة موقع "توب جير"، طراز مازدا Mazda RX FD الرياضي المميز، ورشح الموقع الموديلات التي طرحت منه ما بين عام 1993 و عام 1996، والتي تتوفر حاليا بسوق المستعمل بتكلفة 26,634 ألف دولار.

ومن ماركة تويوتا جاء أيضا طراز Supra A80 Turbo موديل عام 1993، الذي يتوفر للبيع كطراز مستعمل بسعر يعادل 46,609 ألف دولار.

ومن ماركة سوبارو، جاء ضمن القائمة، طراز Subaru Impreza ورشح موقع توبر جير الراغبين في اقتنائه كطراز مستعمل، شراء النسخة التي طرحت منه عام 1999 التي تتوفر بسعر 19,975 ألف دولار.

ومن ماركة هوندا، جاء ضمن القائمة طراز NSX manual coupe وتحديدا النسخ التي طرحت منه ما بعد عام 2002، والتي تتوفر حاليا كطراز مستعمل بسعر 93,219 ألف دولار.

ثم ذكر موقع توب جير ضمن قائمته طراز نيسان ZS الرياضي المميز، ورشح النسخ التي طرحت منه ما بين عام 2003 و عام 2007، وتتوفر بمسمى تجاري 350Z GT Pack وتصل تكلفتها المستعملة لـ 13,317 ألف دولار.

وفي ختام القائمة ،جاء طراز مازدا MX-5، الذي رشح الموقع اقتناء النسخ التي طرحت منه في الفترة من 2009 وحتى 2014بسعر 15,980 ألف دولار.