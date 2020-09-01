سيارة كروس أوفر جديدة من لادا سعرها يعادل 143 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة أفتوفاز الروسية، مالكة علامة لادا، طرح نسخة معدلة من سيارات لادا الشهيرة "جرانتا كروس"، في الأسواق الروسية، بسعر تنافسي 9 آلاف دولار، أي مايعادل نحو 142830 جنيه مصري.

وتعتمد هذه السيارات على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6

لتر، بعزم 106 أحصنة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

Advertisements

وبحسب "أفتوفاز"، فإن السيارة الجديدة سوف تأتي بواجهة أمامية تشبه واجهات سيارات Vesta الحديثة من لادا، وسيتم طرحها بسقف أسود، ما سيعطي لمسة مميزة لاختلاف لون

السقف عن لون الهيكل الأساسي.

وتتسع الكروس أوفر الجديدة، لـ 5 ركاب، وسوف تأتي مقاعدها مكسوة بقماش مقاوم للماء والرطوبة، ويمكن تدفئتها عبر نظام كهربائي، وزودت السيارة بوسادتي أمان هوائيتين لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام ABS للفرامل، فضلا عن حساسات لاستشعار الضوء والمطر، ونظامة لتثبيت السرعة أثناء السفر على الطرقات السريعة، وحساسات خلفية لركن السيارة بأمان.