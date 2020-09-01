وكيل ستروين يطرح C3 آير كروس موديل 2021 بزيادة 15 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني طرحت مجموعة القصراوي للسيارات، وكيل علامة ستروين في مصر، موديل 2021 من السيارة c3 آير كروس، التي تتوافر في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات. فئات من التجهيزات. وبحسب القائمة السعرية التي أخطر بها وكيل ستروين شبكة موزعيه اليوم، فإن أسعار السيارة c3 آير كروس، شهدت ارتفاعاً في أسعار جميع فئاتها، بمبلغ 15 ألف جنيه. آير كروس، شهدت ارتفاعاً في أسعار جميع فئاتها، بمبلغ 15 ألف جنيه. Advertisements وتنشر "سيارات الوفد"، أسعار السيارة c3 آير كروس، قبل وبعد الزيادة الجديدة من واقع القائمة السعرية التي أعلن عنها وكيل ستروين.

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