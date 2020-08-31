مراسلنا: الرئيس الجزائري يجري حركة تغيير في سلك الولاة شملت إقالة 8 محافظين وتعيين 17 واليا جديدا المزيد

الخليج 365 - يونس بورنانالإثنين 2020/8/31 10:52 م بتوقيت أبوظبي
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، قرارا بإقالة 8 محافظين، كما أجرى تغييرات على مستوى 25 ولاية جزائرية من أصل 58.
ووفق بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، فقد أجرى تبون تغييرا محدوداً في سلك الولاة، أنهى بموجبه مهام 8 محافظين وعين 17 والياً جديداً.
كما أنهى الرئيس الجزائري مهام 6 ولاة منتدبين وعين 14 والياً منتدباً جديدا.
والتغييرات الجديدة هى الأولى للرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه مقاليد الحكم نهاية العام الماضي، والذي تزامن مع الاجتماع الثاني الذي عقده مع الولاة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.
وأعطى خلالها تبون مهلة قصيرة لبعض المحافظين لتسوية المشاكل العالقة في المنطقة المعزولة التابعة لولاياتهم والتي باتت معروفة بـ"مناطق الظل".
واتهم الرئيس الجزائري للمرة الأولى بعض الولاة دون تسميتهم بـ"التواطؤ" مع فلول النظام السابق لتعطيل المشاريع التنموية وإحداث مشاكل بينها نقص السيولة في البنوك والمصارف الحكومية وقطع المياه والكهرباء.
وفي مطلع الشهر الجاري، أجرى الرئيس الجزائري، حركة تغييرات كبيرة في سلك القضاء شملت 36 قاضياً ونائباً عاماً.
ويعد هذا القرار الأكبر من نوعه الذي يجريه داخل العدالة الجزائرية، وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور له.
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