تعرف على مزايا سيارة ياسمين صبري الحديثة "رولز رويس داون"

سيارة ياسمين صبري الجديدة ” رولز رويس داون” بدأت تتداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد أن قامت بنشر صورة لها مع السيارة بعد إعفائها من الجمارك وإخطار الترخيص للسيارة، حيث أن ماركة سيارة رولز رويس داون كابورليه هي من موديل العام الجاري 2020.

مواصفات سيارة ياسمين صبري

تعتبر سيارة رولز رويس داون نوع من السيارات الكابورليه الفارهة في العالم التي تتميز بالسقف المكشوف، حيث أن الشعر الرسمي الخاص بالسيارة هو بحوالي 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، مع أسعار الرسوم الجمركية التي تبلغ 3 مليون و717 ألف و137 جنيه، ليصبح إجمالي سعرها في النهاية 9.830.682 جنيه مصري.

ومن مواصفات السيارة هي:

تعتمد على محرك V12 سعة 5.6 لتر.

تحتوي على شاحن توربيني مزدوج.

تتميز السيارة بقوة 563 حصان.

سرعة السيارة القصوى 250 كيلومتر في الساعة أي 155 ميل في الساعة.

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سرعة السيارة تزداد إلى 100 كيلومتر في الساعة أي 62 ميل في الساعة خلال 4.9 ثانية.

تحتوي السيارة على أحدث وسائل الأمن والسلامة مع نظام الكشف عن الأجسام المتحركة ونظام فرامل.

تحتوي على مساند رأس أوتوماتيكية وحزمة التعليق التكيفية، وإنذار ضد السرقة، وقفل باب أوتوماتيكي.

تتميز بوجود نظام وسائد هوائية متطور ذات مراحل انتفاخ متعددة (AABS)، وبرنامج التوازن الإلكتروني.

عجلة قيادة كهربائية وتثبيت مقاعد الأطفال ISO Fix.

وجود كاميرا خلفية، وفتحة تكييف Acخلفية، وجهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة

نظام الصوت المصمم في “داون –Dawn” مع 18 سماعة صوت.

يوفر جهاز Hi-Fi مدمج داخل السيارة تجربةً صوتية ثلاثية الأبعاد.