5 علامات تجارية تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن العلامات التجارية المستوردة الأكثر مبيعًا في السوق المصرية خلال الفترة من يناير، وحتى يوليو من العام الجاري.

وجاءت في مقدمة العلامات التجارية التي تتصدر مبيعات السيارات المستوردة، "تويوتا" اليابانية بحصة سوقية بلغت 15.3%، بعدما تمكنت من بيع 8

آلاف و288 وحدة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وفي المركز الثاني جاءت علامة "رينو" الفرنسية بحصة سوقية 13%، محققة مبيعات بلغت7 آلاف و54 مركبة وحدة خلال تلك الفترة.

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وحلت علامة "إم جى" فى المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها

11.2%، مسجلة مبيعات تقدر بنحو 6 آلاف و89 سيارة.

واستطاعت علامة فيات الإيطالية أن تحصل على المركز الرابع، في قائمة العلامات المستوردة الأكثر مبيعًا في السوق المصرية خلال أول 7 أشهر من 2020، بحصة سوقية بلغت 11.2 %، وبإجمالى بيع 6 آلاف و77 مركبة.

واقتنصت علامة هيونداي الكورية الجنوبية المركز الخامس، في القائمة، بحصة سوقية قدرها 10.1%، مسجلة بيع 5 آلاف و491 سيارة.