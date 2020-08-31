مرسيدس إس كلاس الجيل الأول لا يزال مريحاً وممتعاً في عصرنا الحالي

الخليج ٣٦٥ نت – مع افترابنا من تدشين مرسيدس إس كلاس الجيل الجديد يوم الأربعاء القادم، نعود للوراء لنتذكر أن السيدان الألمانية الرائدة تتمتع بتاريخ عريق يمتد لأربعة عقود.. ولطالما اشتهرت بالفخامة والراحة على مدار أجيالها.
في الفيديو المرفق سترون استعراضاً للجيل الأول من مرسيدس إس كلاس، والذي انطلق في عام 1972 ليستمر حتى 1980.. وهذه السيارة تحديداً هي موديل 1979 بمحرك V8 سعة 3.5 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 200 حصان وعزم 286 نيوتن متر.
السيارة بطيئة بمعاييرنا الحالية، حيث تتسارع إلى 100 كلم\س في 9.5 ثانية بسرعة قصوى 205 كلم\س، ولكن طبقاً لتجربة قيادتها المرفقة، السيارة في الواقع ممتعة ومرضية في القيادة والتوجيه.. شاهدوا لقطات اختبار السيارة وفحص مزاياها ومقصورتها في الفيديو المرفق.
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