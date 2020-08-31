تويوتا ياريس كروس تنطلق في اليابان “مواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت تويوتا ياريس كروس الجديدة في السوق الياباني قبل عام من انطلاقها في أوروبا والأسواق الغربية، وستتوفر السيارة بمحركين، الأول 1.5 لتر 3 سلندر بقوة 118 حصان وعزم 145 نيوتن متر وناقل CVT ودفع أمامي أو رباعي.

المحرك الثاني هجين ويجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر ومحرك كهربائي صغير بقوة إجمالية 171 حصان وعزم دوران 261 نيوتن متر ودفع أمامي أو رباعي وصرفية وقود 3.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

جميع فئات ياريس كروس ستتوفر بشاشة LCD لنظام المعلومات الترفيهية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وأنظمة Safety Sense لتويوتا بشكل قياسي، والتي تشمل البقاء في حارة الطريق والتفادي المبكر للاصطدام والتعرف على علامات الطريق والمزيد.

وسيبدأ سعر تويوتا ياريس كروس في اليابان من 1.79 مليون ين، ما يعادل 63,000 ريال، ويرتفع إلى ما يعادل 100,000 ريال للفئة الهجينة بالدفع الرباعي.

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