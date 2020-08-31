فيديو.. شاهد أول سيارة طائرة في العالم تحلق بنجاح

كشفت شركة "سكاي درايف" اليابانية، شركة رائدة عالميًا في تطوير حلول النقل الجوي في المناطق الحضرية، عن أولى تجاربها الناجحة لسيارة طائرة مأهولة، وهي طرازها الجديد من موديل SD-03.

وبثت الشركة " يوم الجمعة، تسجيلا مصورا أظهر ارتفاع آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمرواح دفع، عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بالشباك لأربع دقائق.

وقد تم تصميم الطائرة لتكون أصغر نموذج إقلاع وهبوط عمودي كهربائي في العالم (eVTOL) كوسيلة نقل جديدة في المستقبل القريب.

ويبلغ ارتفاع الطراز الجديد مترين وعرض أربعة أمتار وطوله أربعة أمتار ولا يتطلب سوى مساحة على الأرض تعادل مساحة سيارتين متوقفتين.

وتتكون مجموعة نقل الحركة من محركات كهربائية تدفع الدوارات المنتشرة في أربعة مواقع، حيث يضم كل موقع دوَّارين يدوران بشكل فردي في اتجاهين متعاكسين، كل منهما مدفوع بمحركه الخاص.

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كما يعد استخدام ثمانية محركات وسيلة لضمان السلامة في حالات الطوارئ أثناء الرحلة، وبالتالي فهو يهدف إلى معالجة معايير الامتثال وتخفيف المخاوف التنظيمية المحتملة.

يتمتع جسم الطائرة بمظهر رشيق وأنيق مع أغطية الدوار الممتدة في منحنيات متدرجة تحافظ على الوحدة البصرية لتصميم الطائرة وتؤكد على خصائصها الديناميكية الهوائية. مع وضع شعار SkyDrive المذهل في المقدمة ، يعبر التصميم المرئي لـ SD-03 عن ديناميكية زوج من المراوح التي ترتفع في سماء المستقبل.، وتعمل جنبًا إلى جنب.

تحتوي الطائرة على مصباحين أبيضين في الأمام وضوء أحمر يسري حول الجزء السفلي من الجسم، وهذه ميزة فريدة للسيارات الطائرة، وهي مصممة ليسهل على المراقبين معرفة الاتجاه الذي تتجه إليه السيارة عندما تكون عائمة في سماء.

أما اللون الخارجي الرئيسي لـ SD-03 فهو الأبيض اللؤلؤي، والذي تم اختياره لتمثيل الطيور البيضاء والسحب العائمة في سماء مستقبل المستخدمين. تأمل الشركة أن تصبح طائراتها شريكًا للناس في السماء بدلاً من مجرد سلعة، وستواصل العمل لتصميم سماء آمنة للمستقبل كشريك في السماء.

وأعلنت الشركة أنها ستواصل إجراء رحلات تجريبية في ظل مجموعة موسعة من الظروف من أجل تحسين تقنياتها بشكل أكبر وتحقيق الامتثال الكامل لأحكام السلامة في قانون الطيران المدني، بهدف الحصول على الموافقة على الرحلات الجوية التجارية قبل نهاية عام 2020.