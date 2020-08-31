رئيس الوزراء الإسرائيلي: معاهدة السلام مع الإمارات مهمة وتاريخية المزيد

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النقاب، عن توجيه دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل، بعد الزيارة التي بدأها، الإثنين، وفد إسرائيلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي ،مساء الإثنين: إن " رئيس الوفد الإسرائيلي، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وجه الدعوة إلى وفد إماراتي لزيارة إسرائيل."

و أضاف: "أن زيارة اليوم مهمة وتاريخية من أجل تمهيد الوضع للوصول إلى اتفاق يوقع في البيت الأبيض".

وأضاف : "لقد التقيت مع الكثير من القادة العرب، ولكن هذا السلام سيتيح السلام بين الشعوب".

وألمح إلى أن هناك محادثات مع دول أخرى للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنه الحديث عنها، ولكنها ستنكشف قريبا.

وتابع: أن "السلام سيجعلنا نجري استثمارات مع الشرق الأوسط وسيقرب بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا على أن معاهدة السلام مع الإمارات "مهمة وتاريخية"، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى الإمارات تاريخية.

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وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تبحث مع الإمارات سبل التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، عن سعادته بهبوط أول رحلة جوية إسرائيلية، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مشيرا إلى أنها تفتح الباب أمام السلام.

وفور هبوط الرحلة في أبوظبي، الإثنين، اتصل نتنياهو، بربان الطائرة الإسرائيلية، وقال للبعثة: " أشاهدكم الآن وانفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد وصف، الإثنين، وصول طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية رمز "LY971"، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي، إلى أبو ظبي، بأنها لحظة تاريخة للسلام.

وقال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "لحظة تاريخية ومؤثرة في أبوظبي اليوم، لحظة سلام. دعونا نأمل أن تبدأ هذه الزيارة فصلاً جديداً من السلام بين الأمم والشعوب، وأن تؤدي إلى إنجازات مماثلة في القريب العاجل".

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية رمز "LY971"، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.

وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات، من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.