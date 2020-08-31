كورونا يساعد بلماضي على تحديد خليفة "الدبابة"

يدرس جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، جميع الخيارات المتاحة أمامه لتجهيز المجموعة الأنسب لتمثيل "الخضر" خلال الفترة المقبلة، وبعد فترة من الغياب عن المباريات.



واستغل مدرب "الخضر" فترة التوقف للبحث عن بدائل لتدعيم صفوف المنتحب الجزائري خلال الفترة المقبلة، والعمل على النزول بالمعدل العمري للفريق.

ويبحث مهندس تتويج محاربي الصحراء بكأس أمم أفريقيا 2019 عن البديل الأنسب لعدلان قديورة، الذي يعاني من آثار إصابة بليغة أبعدته عن الميادين لفترة ليست بالقصيرة.

وحسب مصدر لمراسل العين الرياضية فإن بلماضي ينوي الاعتماد على نبيل بن طالب، الذي يتجه لمفاجأة الجميع من خلال مواصلة مشواره مع فريق شالكه، خاصة أن مدربه دافيد فاجنر أكد استعداده لمنحه فرصة جديدة مع الأزرق الملكي.

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وقرر بلماضي مراقبة اليساري بشكل دقيق، خلال مُشاركته في المباريات الرسمية مع فريقه الألماني، خاصه أنه على قناعة بأن بن طالب الوحيد القادر على تعويض قديورة الملقب بالدبابة، والذي سيكون من الصعب التعويل عليه طويلا بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ 34 عاما.

ويأتي تحرك الرجل الأول في الخضر من أجل بن طالب لتدعيم خط الوسط، في الوقت الذي يرغب خريج مدرسة توتنهام في العودة إلى الواجهة من جديد.

وكان بلماضي فاجأ اللاعب باستبعاده من تشكيلة محاربي الصحراء، بعد أيام من توليه مهمة تدريب المنتخب، قبل قرابة العامين.

ولن تكون عودة بن طالب لصفوف الأفناك، مجرد هدية دون مقابل من طرف جمال بلماضي، بل سيضع المدرب شروطا محددة، أولها تغيير عقلتيه، وعدم التصرف وكأنه نجم فوق العادة داخل التشكيلة مثلما كان عليه الأمر سابقا، وذلك بحسب المصدر.

وسيعمل بلماضي على ترسيخ نقطة مهمة لدى صاحب الـ25 عاما، وهي أنه مجرد لاعب مثله مثل بقية زملائه، وبأن مكانته الأساسية لن تكون مضمونة مهما كانت نوعية عروضه مع فريقه، لأن المستوى مع فريقه شيء والدور المطلوب منه مع المنتخب أمر آخر.