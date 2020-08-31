لقاح كورونا أم مفاجأة جديدة.. ماذا يفعل إيلون ماسك بألمانيا؟

أعلن رئيس شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك عزمه زيارة ألمانيا.

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد أنه سيأتي إلى ألمانيا بسبب التعاون مع شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، التي تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وأيضا بسبب بناء مصنع للسيارات الكهربائية في منطقة جرونهايده بالقرب من برلين.

أضاف ماسك "تسلا تبني، كمشروع جانبي، معامل للحمض النووي الريبي الدقيق لصالح كيورفاك وربما لشركات أخرى"، مشيرا إلى أنه سيتوجه لذلك إلى ألمانيا هذا الأسبوع.

ولم يذكر ماسك تفاصيل عن المواقع التي سيزورها في ألمانيا وأوقات السفر.

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كانت شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب والتابعة للملياردير إيلون ماسك قد كشفت عن خنزير تم زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغه منذ شهرين، فيما يشير ذلك إلى خطوة مبكرة نحو تحقيق هدف علاج الأمراض التي تصيب الإنسان بزراعة نفس النوع من هذه الشرائح.

وتجاوزت ثروة إيلون ماسك الملياردير الأمريكي 100 مليار دولار، لينضم لنادي النخبة الذي يضم 4 آخرين فقط، يتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما.

وتهدف نيورالينك التي شارك ماسك في تأسيسها في 2016 ومقرها سان فرانسيسكو إلى زراعة وصلات لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر تضم آلاف الأقطاب الكهربائية في أكثر عضو بشري، تعقيدا للمساعدة في علاج حالات عصبية مثل مرض ألزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

طموحات تسلا



وتخطط شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية لإنتاج نحو 500 ألف سيارة سنويا في منطقة جرونهايده، اعتبارا من الصيف المقبل، وسيوفر هذا المشروع نحو 12 ألف وظيفة، ولا تزال الموافقة البيئية الكاملة على المشروع من قبل ولاية براندنبورج معلقة، لذلك تقوم تسلا بالبناء في الموقع على مسؤوليتها الخاصة.

ويخطط ماسك أيضا لإجراء محادثات حول التعاون مع "كيورفاك"، التي تعتزم المفوضية الأوروبية الحصول منها على نحو 405 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

