هيونداي الناغي تطلق حملة ترويجية شاملة على طرازات سوناتا 2020

مزجها الفريد بين القيمة والتصميم الأنيق والجودة الرفيعة جعلها محلّ اهتمام الجميع

تمديد ضمان المحرك يمنح العملاء مزيدًا من الطمأنينة

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة محمد يوسف ناغي – هيونداي مؤخرا بتقديم برنامج ترويجي لعملائها على طرازات سوناتا 2020 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية إلى جانب أفضل مستويات خدمات ما بعد البيع تشمل الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كلم بالإضافة الى تمديد ضمان المحرك 50,000 كلم إضافية على ضمان المصنع 100,000 كلم او خمس سنوات “أيهما يأتي أولا”، مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات وبرامج تمويلية بأقساط شهريه مناسبه شاملة الضريبة المضافة مع عقد تأمين على المركبة طوال فترة سريان عقد جهة التمويل.

واستطاع الجيل الثامن من مركبة هيونداي سوناتا تحقيق نجاح لافت منذ إطلاقه بالسوق السعودية، إذ حقق مبيعات لافتة لهذا الطراز.

خالد الحارثي مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة ذكر ان سوناتا هي أحد أنجح طرازات هيونداي وأهمها لأسواقنا، مشيرًا إلى أن الطراز الجديد أثبت أننا لا نركِن إلى إنجازاتنا السابقة، لذلك أطلقنا هذه الحملة الترويجية تكريما لعملائنا الذين أبدوا تحمّسهم لمركبة تتميز تميّزًا واضحًا عن نظيراتها”.

تتميز سوناتا الجديدة باتباع أحدث خطوط تصميم هيونداي المعروف باسم “الرياضي المؤثر” Sensuous Sportiness، وكانت أول طراز مبنيّ على قاعدة المركبات المبتكرة والجديدة كليًا من الجيل الثالث من هيونداي، والتي تتيح زيادة في القوة وانخفاضًا في الوزن لتمكين التحسينات التي أُحدثت في مختلف جوانب التصميم والسلامة والكفاءة والأداء. كذلك لم تبخل هيونداي في توظيف الكثير من التقنيات المتقدمة في سوناتا بهدف تعزيز الراحة والسلامة النشطة.

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وتشمل مواصفات سوناتا الجديدة خيارَين من المحركات العاملة بالبنزين، يضمّان محرّكات ونواقل حركة من نوع “سمارت ستريم”، لتأمين أداء قيادة محسّن يصاحبه توفير في استهلاك الوقود. ويشتمل هذان الخياران على محرك بسعة 2.0 ليتر يعمل بنظام حَقن الوقود متعدد النقاط ويولّد 152 حصانًا (قوة حصان مترية) عند 6,200 دورة في الدقيقة و19.6 كيلوغرام قوة متر من عزم الدوران عند 4,000 دورة في الدقيقة، ومحرك بسعة 2.5 ليتر يعمل بنظام حَقن الوقود متعدد النقاط ويولّد 180 حصانًا (قوة حصان مترية) عند 6,000 دورة في الدقيقة و23.7 كيلوغرام قوة متر من عزم الدوران عند 4,000 دورة في الدقيقة.