شيفروليه ماليبو تستمر في الصين بتحديثات ومحرك جديد

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شيفروليه ماليبو في الصين على تحديثات جديدة لعام 2021، أهمها محرك 1.5 لتر تيربو جديد بالحقن المباشر بقوة 168 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر مع ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات. المحرك الجديد يسمح للسيدان متوسطة الحجم بالتسارع إلى 100 كلم\س في 9.1 ثانية بسرعة قصوى 205 كلم\س وصرفية وقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر بالمتوسط. وستستمر ماليبو الصينية مع محركات 1.3 و2.0 لتر تيربو الحالية بناقل CVT أو أوتوماتيكي 9 سرعات، مع مزايا أخرى جديدة تشمل نظام معلومات ترفيهية محدث ونظام رصد ضغط الإطارات وغيرهم. ماليبو توقفت في معظم الأسواق العالمية ولكنها مستمرة بنجاح في الصين، وسيبدأ سعر موديل 2021 هناك من 164,900 يوان صيني، ما يعادل 90,000 ريال. Advertisements

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