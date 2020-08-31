وداع مهيب للدراجة النارية الأسطورية CLASSIC 500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودعت شركة رويال إنفيلد الهندية الشهيرة دراجتها النارية CLASSIC 500 الأسطورية ،بالموديل الخاص Classic 500 Tribute Bla، الذي يقتصر إنتاجه على 1000 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الهندية أن كل نسخة من نسخ الدراجة تعد نسخة فريدة حقا؛ حيث يتم إعطاء كل دراجة رقما تسلسليا متتاليا وعبارة "End of Build".

وتخلق الملحقات الأصلية للدراجة النارية والتفاصيل المرسومة يدويا على الخزان والطلاء ثنائي اللون مظهرا فريدا. ولأول مرة سيتم طلاء الرفارف وخزان الوقود باللون الأسود اللامع والأسود المطفأ.

Advertisements جدير بالذكر أن موديلات رويال إنفيلد ذات المحركات أحادية الأسطوانة المبردة بالهواء بسعة 499 سم مكعب يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1932. وتعد رويال إنفيلد علامة تجارية هندية شهيرة لتصنيع الدراجات النارية وهي أقدم علامة تجارية للدراجات النارية العالمية. وأعادت الشركة فتح أحد مصانعها في ولاية تاميل نادو، مع تخفيف الهند إجراءات العزل، التي فرضت بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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