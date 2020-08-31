"اجتماع الأب والرئيس" يحسم مصر ميسي مع برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بارقة أمل جديدة بدأت في الظهور لمشجعي نادي برشلونة الإسباني، في ظل الأزمة القوية التي يعيشها النادي خلال الوقت الحالي بسبب قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي أبدى رغبته، الثلاثاء الماضي، في الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني استنادا على بند في عقده يسمح له بذلك عقب نهاية الموسم، وهو ما يرفضه النادي الكتالوني بداعي أن الشرط ينتهي في 10 يونيو/حزيران.

ولم يتوقف اللاعب الأرجنتيني عند هذا الحد، حيث رفض الخضوع للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، التي كان مقررا لها صباح الأحد، والواجب الخضوع لها قبل بداية التدريبات، الإثنين، استعدادا للموسم الجديد.

اجتماع الأب والرئيس

وفي ظل تلك الأجواء العاصفة، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نية نادي برشلونة عقد اجتماع مع جورجي ميسي، والد اللاعب الأرجنتيني، خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم هذا الملف.

جورجي يتواجد حاليا في مدينة روساريو الأرجنتينية، ومن المقرر أن يسافر إلى برشلونة خلال الساعات المقبلة من أجل عقد اجتماع مع إدارة النادي الكتالوني حول مصير نجله.

وأفادت الصحيفة أن الموعد المبدئي لتلك المقابلة الحاسمة قد يكون الأربعاء المقبل، بعد يومين من انطلاق استعدادات برشلونة لبداية الموسم الجديد.

من جهته، سيبحث والد ميسي خلال الاجتماع عن آلية لخروج نجله من ملعب "كامب نو" بطريقة ودية، بدلا من اللجوء إلى المحاكم، لا سيما في ظل إصرار اللاعب على الرحيل خلال الفترة المقبلة.

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وسيعرض والد ميسي على إدارة برشلونة حالة الإحباط التي يمر بها اللاعب، لا سيما عقب الخروج بشكل مهين من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8.





جورجي سيؤكد لبارتوميو خلال الاجتماع أن نجله يبحث في الوقت الحالي عن مشروع جديد تكون لديه القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات المقبلة، لا سيما وأنه يبلغ من العمر 33 عاما.

في المقابل، يرفض نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو فكرة خروج ميسي من النادي بأي شكل من الأشكال، في ظل أهميته التاريخية، والدور المُخول له رفقة مدربه الهولندي الجديد رونالد كومان.

وسيعرض بارتوميو على والد ميسي تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لفترة إضافية.

وفي حالة رفض والد ميسي لهذا الأمر، سيطلب رئيس برشلونة منه إبقاء اللاعب في ملعب كامب نو حتى نهاية الموسم المقبل، مع حسم مستقبله بعد ذلك، لا سيما عقب اللإتيان برئيس جديد للنادي في الانتخابات المُزمع إقامتها مارس/آذار المقبل.