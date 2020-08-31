ضمن 3 دوريات كبرى.. حسام عوار يحسم وجهته المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم الفرنسي من أصول جزائرية حسام عوار، لاعب وسط أوليمبيك ليون الفرنسي، الوجهة المقبلة التي سينتقل إليها خلال الموسم القادم، في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته.

وارتبط اسم عوار بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية على مدار الفترات الماضية، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع فريق ليون خلال الموسم المنصرم.

اللاعب الشاب شارك في 41 مباراة مع ليون منذ بداية الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9، ليسهم في وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

المستويات المميزة التي قدمها عوار دفعت العديد من الأندية لإبداء رغبتها في التعاقد معه، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وأرسنال من إنجلترا، ويوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، فإن عوار يرفض الانتقال إلى يوفنتوس أو سان جيرمان، في ظل رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك سيكون الصراع محصورا بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، اللذين يرغبان في التعاقد مع اللاعب، حيث لم يرتبط أي نادٍ إنجليزي آخر بضم صاحب الـ22 عاما.

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في المقابل، يرفض جيان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، فكرة التفريط في خدمات عوار بمقابل مادي أقل من 50 مليون يورو، وهو ما يعقد موقف أرسنال في الحصول على اللاعب.

ويبقى مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للظفر بخدمات عوار، لا سيما في ظل إعجاب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، بقدراته منذ فترة طويلة.

جوارديولا أثنى على قدرات عوار عقب المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وليون، في دور المجموعات من النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن عوار فضل مؤخرا الانضمام إلى المنتخب الفرنسي على نظيره الجزائري، غير أن إصابته بفيروس كورونا المستجد حالت دون الانضمام إلى قائمته للمرة الأولى.