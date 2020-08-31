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فولكسفاجن تختبر مركبات ذاتية القيادة في مدينة خفي الصينية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن

قالت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات يوم الأربعاء إنها ستبدأ اختبار مركبات ذاتية القيادة في مدينة خفي بشرق الصين، ستكون الأولى لها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأضافت فولكسفاجن في بيان أنها ستبدأ الاختبارات في خفي من سبتمبر أيلول. وستكون الاختبارت مفتوحة للجمهور من العام القادم.

وتصنًع فولكسفاجن سيارات كهربائية في الصين مع شريكها المحلي جاك.

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