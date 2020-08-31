بعد الجدل حول سيارة ياسمين صبري "Rolls-Royce".. تعرف على أحدث إصدار العلامة الإنجليزية

كتب: باسل الحلواني

أصبحت علامة رولز رويس الإنجليزية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك عقب صورة تم تداولها من خطاب إفراج جمركي، منسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، صادر بتاريخ 19 أغسطس 2020، لسيارة من طراز رولز رويس داون "rolls royce dawn 2020"، باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري، الشهيرة بـ "ياسمين صبري"، يقترب ثمنها بعد إضافة الرسوم الجمركية من

10 مليون جنيه.

وتعد رولز رويس " Rolls-Royce"، واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها لأبناء الطبقة الأرسطقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى، حيث كانت هذه السيارة منذ عام 1946م تجمع يدوياً في موقعها التاريخي في كرو شمال إنجلترا.

ومؤخراً كشفت شركة رولز رويس البريطانية الرائدة فى صناعة السيارات النقاب عن أحدث موديل رودستر

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من أيقونتها الفاخرة Dawn، يحمل اسم Dawn Silver Bullet.

وأوضحت الشركة البريطانية، العريقة أن أكثر ما يميز الرودستر ثنائية المقاعد الجديدة هو الغطاء على حيز المقاعد الخلفية مع قبتي قوة.

وتتميز الرودستر الجديدة من خلال لون الطلاء الخاص الفضي المعدني، مع كشافات ذات خلفية معتمة، وكذلك الأسطح الداكنة على المصادم، والعجلات المصقولة بشكل جزئي والمصنوعة من معدن خفيف. وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح الكربون والتجهيزات الجلدية الفاخرة.

وأعلنت رولز رويس أن إنتاج السيارة الرودستر Dawn Silver Bullet الجديدة يقتصر على 50 نسخة فقط.