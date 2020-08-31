تراجع مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال أول 7 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني

أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات السيارات المجعمة محلياً شهدت تراجعاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"،

فإن مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعت بنسبة 12.5%، في الفترة من يناير إلى يوليو، بعدم وصل إجمالي المبيعات خلال تلك الفترة إلى 20.4 ألف مركبة، مقارنة بـ23.3 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وجاءت علامة "نيسان"، في المركز الأول من قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %32.3، مسجلة بيع 6612 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.