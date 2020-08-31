تعرف على خطوات حجز موعد مسبق إلكترونياً لدى إدارات المرور

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الإجراءات الوقائية المعتمدة لاستقبال إدارات المرور للمراجعين في جميع مناطق المملكة. وأوضحت الإدارة أن استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق؛ تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية، مشيرة إلى طريقة حجز موعد إلكتروني في 8 خطوات: الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر. اختيار المواعيد. اختيار المرور. حجز موعد جديد. اختيار الخدمة المطلوبة. اختيار الفرع. اختيار الموعد. تأكيد الموعد وستظهر للمراجع تذكرة الموعد. تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق#المرور_السعودي pic.twitter.com/ACpJZ3zMHr — المرور السعودي (@eMoroor) August 30, 2020

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