موجز الخليج 365 للسيارات.. رولز رويس ياسمين صبري وطرح "جولف"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

توفير استهلاك الوقود أثناء قيادة السيارة، غاية يسعى جميع سائقي السيارات للوصول إليها، دون أن يعرفوا الطريقة المثلى للوصول لذلك؟

أعلنت شركة لاند روفر عن تدعيم برنامج دفع السيارتين Evoque وDiscovery Sport بمحركات جديدة تتمتع بالمزيد من الاقتصادية.

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أصدرت الإدارة العامة للجمارك في مصر بيانا بشأن ما تم نشره عن إخطار المرور الخاص بسيارة الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري الشهيرة بـ(ياسمين صبري).

أعلنت شركة فولكسفاجن عن تدعيم أيقونتها Golf المدمجة بالدفع الكهربائي ضمن الأنظمة الهجينة المعتدلة والهجينة Plug-in.

أعلنت شركة بورشه عن طرح أيقونتها Panamera الجديدة في الأسواق خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم بسعر يبدأ من 91 ألفا و345 يورو.