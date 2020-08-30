أفضل سيارات الاس يو في التي تناسب حياتك اليومية من لكزس

الخليج ٣٦٥ نت- تمتلك لكزس العديد من سيارات الأس يو في المميزة والمتوفرة في المملكة لدى الوكيل عبداللطيف جميل، ونستعرض فيما يلي أسطول سيارات الاس يو في لدى الشركة اليابانية للتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة، مع العلم أن جميع الأسعار تشمل الضريبة 15%.

لكزس يو اكس

تتمتع الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة بتصميم عصري جريء مع مقصورة مميزة واسعة، ويوجد بالمقصورة شاشة (7 انش) لعرض المعلومات، مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، مقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية، هذا بجانب محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر.

سعر لكزس UX يبدأ من 172,615 ريال

لكزس ان اكس

تتميز الـ SUV الفاخرة بتصميم حديث ملفت، بجانب مقصورة غاية في الفخامة والرحابة والتي تتميز بوجود شاشة 10.3 إنش لعرض المعلومات، نظام لكزس الصوتي الراقي، نظام شحن لاسلكي للجوال، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، هذا بالإضافة إلى محرك 2 لتر 4 سلندر بقوة 235 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر.

سعر لكزس NX يبدأ من 188,370 ريال

لكزس ار اكس

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تتميز بتصميمها الديناميكي الأنيق بجانب مقصورة مصممة لتوفر إحساساً بالرحابة الفائقة والأمان المطلق، حيث تحتوي على شاشة 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي مع وحدة التحكم عن بعد، 8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية، ذاكرة لوضعية مقعد السائق، نظام صوتي راقي مع 9 سماعات، وتعتمد الاس يو في على محرك سعة 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر.

سعر لكزس RX يبدأ من 230,920 ريال

لكزس جي اكس

لعشاق الهيبة والجرأة مع الفخامة والرقي فإن جي اكس هي الخيار الأمثل، فبجانب التصميم المميز هناك داخلية غاية في الفخامة والرقي، حيث تحتوي على شاشة لمسية 8.0 إنش في منتصف لوحة القيادة، شاشتين خلفيتين مثبتة على مساند الرأس للمقاعد الأمامية، مقاعد جلد فاخر من نوع Semi- Aniline مع تهوية و تسخين المقاعد الامامية، هذا بجانب محرك 4.6 لتر 8 سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 437 نيوتن.متر.

سعر لكزس GX يبدأ من 261,625 ريال

لكزس ال اكس

للعائلات الكبيرة الراغبة في امتلاك سيارة SUV رائدة ذات تصميم خارجي مهيب ومقصورة فاخرة مريحة، فإن لكزس تُعد خياراً مميزاً، حيث تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان والرفاهية مثل شاشة نظام معلوماتي قياس 12.3 إنش، شاشات ترفيه عدد 2 قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، علبة تبريد (ثلاجة)، مقاعد جلد طبيعي، هذا بالإضافة إلى محرك سعة 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 362 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر.

سعر لكزس LX يبدأ من 425,040 ريال