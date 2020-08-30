“بالفيديو” تطوير سكوتر كهربائي قابل للنفخ في اليابان

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جامعة طوكيو اليابانية عن تطوير سكوتر كهربائي قابل للنفخ، يمكن طيه لوضعه بسهولة في حقيبة الظهر، ولقد أطلق عليه اسم Poimo.
وقالت الجامعة اليابانية أن السكوتر الكهربائي الجديد مخصص للمسافات القصيرة، ويبلغ وزنه 5 كجم فقط.
وكشفت الجامعة أن جسم السكوتر مصنوع من مادة البولي يوريثين بالحرارة، وهي المادة التي تجعل الهيكل الأساسي له قابل للنفخ، وتشتمل أجزاء Poimo على عجلات مع وحدة تحكم لاسلكية مدمجة وحزمة البطارية، وكمبروسر صغير للنفخ.
وأوضحت الجامعة إن عملية تجهيز السكوتر للسير (نفخه وربط مكوناته) يجب ألا تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث يتم فرده على الأرض، بعدها توضع العجلات ووحدات التوجيه في المواضع المخصصة لها.
وأضافت أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة النفخ بمساعدة الكمبريسور، ومن ثم يبدأ السكوتر في التحرك بفعل المحرك الكهربائي المثبت في العجلات الخلفية، وتتم عملية التوجيه من خلال تغيير الوزن على غرار ما يتم في توجيه ألواح التزلج.
ولكن لم تكشف الجامعة عن أية معلومات أخرى حول السكوتر أو معدلات الأداء، أو موعد الطرح في الأسواق.
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