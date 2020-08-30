“بالصور” سيارة بي ام دبليو 1974 معدّلة بطلب روبرت داوني جونيور!

الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت شركة SpeedKore لتعديل السيارات بإنشاء الكثير من السيارات المميزة، لكن مشروعهم الأخير مختلف قليلاً، حيث قامت بتعديل سيارة بي ام دبليو 3.0 CS موديل 1974، والتي تُعد أول طراز أوروبي للشركة، وهي مملوكة لروبرت داوني جونيور والذي سبق له الحصول على شفروليه كامارو 1967 وفورد موستنج بوس 302 موديل 1970 معدلتين من SpeedKore.

وفقاً للشركة، فقد اقترح داوني عليهم فكرة دمج المواد الحديثة مع التصميم الأوروبي الكلاسيكي، ومع ذلك، فإن السيارة احتفظت بتصميمها المميز، بالرغم من استخدام الكثير من ألياف الكربون في أنحائها، كما تتميز بطلاء مخصص، ولمسات خشبية وتيتانيوم رمادي، وجناح خلفي مخصص، وجنوط HRE ملفوفة بإطارات بيريلي P Zero، يتم دعمها بواسطة مكابح بريمبو مع ستة مكابس في الأمام وأربعة في الخلف.

يستمر التصميم الفريد في المقصورة، حيث ابتكرت SpeedKore قمرة قيادة مميزة مع جلود بلون القهوة، ومقاعد بتصميم فريد، بالإضافة إلى لوحة عدادات مستوحاة من الطراز القديم، ونظام ترفيهي مخفي بشاشة لمسية، وزخارف خشبية عديدة، وفي مكان آخر، يوجد مقبض مستوحى من سيارات لامبورجيني، وصندوق قفازات يحمل مبرد ملفوف بالجلد، كما قام روبرت داوني جونيور أيضاً بطلب إزالة المقعد الخلفي واستبداله بـ “رف تعليق مخصص”.

ومن حيث القوة، فستحصل السيارة المعدلة على قوتها من محرك بست أسطوانات تنفس طبيعي والذي تم الحصول عليه من E34 M5، ولم تتطرق SpeedKore إلى التفاصيل، لكن محرك S38 كان لديه سعة 3.5 و3.8 لتر اعتماداً على سنة الطراز والسوق، وبافتراض أن المحرك تم أخذه من طراز M5 بالمواصفات الأمريكية، فمن المحتمل أن يكون محرك 3.5 لتر بقوة 311 حصان و360 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات.

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