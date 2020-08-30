نصيحة ذهبية.. تخلص من الأغراض الزائدة في سيارتك بعد العطلات

توفير استهلاك الوقود أثناء قيادة السيارة، غاية يسعى جميع سائقي السيارات للوصول إليها، دون أن يعرفوا الطريقة المثلى للوصول لذلك؟

وقدم خبراء ألمان في هذا الإطار نصائح ذهبية لترشيد استهلاك الوقود، منها إزالة جميع الأغراض الزائدة عن الحاجة، والتي ترفع الوزن، إذ أن كل 100 كيلوجرام ترفع الاستهلاك بنحو 0.5 لتر لكل 100 كلم.

وأوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بعد العودة من العطلات الصيفية بإخلاء السيارة من أية أغراض زائدة لما لهذا من تأثير إيجابي على معدل الاستهلاك والسلامة.



وأوضح الخبراء الألمان أن تقليل 100 كجم على سبيل المثال يخفض الاستهلاك بما يصل إلى نصف لتر من الوقود في كل 100 كلم، كما يتعين التخلص من صندوق السقف على وجه السرعة؛ لأنه بالإضافة إلى الوزن الزائد يتسبب في تغير سلوك القيادة ومقاومة الهواء، مما يزيد الاستهلاك بمقدار لترين في 100 كلم.