بمحركات جديدة.. لاند روفر تطلق Evoque وDiscovery Sport

أعلنت شركة لاند روفر عن تدعيم برنامج دفع السيارتين Evoque وDiscovery Sport بمحركات جديدة تتمتع بالمزيد من الاقتصادية.



وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارات الجديدة تعتمد على سواعد محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 120 كيلووات/163 حصان و150 كيلووات/204 حصان. ويؤازر هذا المحرك مولد بدء دوران كهربائي.

وينخفض الاستهلاك في أحسن الأحوال إلى 0ر6 لتر/100 كلم بالنسبة للسيارة Evoque، وإلى6.3 لتر/100 كلم بالنسبة للسيارة Discovery Sport. وقد تم تحقيق هذا من خلال العمل على استرداد المزيد من طاقة الكبح وتمديد فترة Start-Stop.

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ويتوفر للموديل Discovery Sport محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 213 كيلووات/290 حصان، مع معدل استهلاك 7.6 لتر/100 كلم.

ومن التحديثات، التي حصلت عليها السيارات الجديدة، تطوير نظام الملتيميديا مع بث الموسيقى والتحديث عبر الإنترنت، وكذلك تم إجراء تحسينات على الأنظمة المساعدة، التي تعتمد على كاميرا ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت لاند روفر عن طرح السيارات الجديدة في الأسواق خلال الأسابيع القادمة، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.