حقيقة إعفاء سيارة ياسمين صبري الرولز رايس داون من الجمارك

أصدرت الإدارة العامة للجمارك في مصر بيانا بشأن ما تم نشره عن إخطار المرور الخاص بسيارة الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري الشهيرة بـ(ياسمين صبري).

ووفق البيان الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه فإنه...

1- تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 8 2020 باسم السيدة/ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري ومشمولة طبقا للمعاينة سياره ماركه رولز رايس داون موديل 2020 السعة اللترية 5600 (12) سلندر منشأ إنجلترا الشحن من ميناء ليماسول قبرص

٢- تم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيها كما تم وضع البند الجمركي 8703249090

٣- الفئة الجمركية 135% ضريبة الوارد + 8.5٪ رسم تنمية +30٪ ضريبة جدول +14٪ ضريبة قيمة مضافة

٤- تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقيه الشراكه المصرية الأوروبية

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٥- تم تطبيق الإتفاقية بمعرفه موظف الاتفاقيات وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبه الوارد بالكامل ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيها

٦- تم سداد الرسوم وبياناتها كالتالي

رسم تنميه 8.5٪ بقيمة 519651.21 جنيها

+ 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه

+ رسوم إضافية 285,20 جنيه

وبالتالي فإن إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي 3717137,20 جنيها، ولذلك فإن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.