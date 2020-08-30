فيروس كورونا سيزيد الإقبال على شراء السيارات الخاصة!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة حديثة أن جائحة فيروس كورونا ستجذب الناس بعيداً عن وسائل النقل العام ليزداد اعتمادهم على السيارات الخاصة في التنقل، حيث تم إجراء الدراسة على 3,062 شخص، لتكتشف الدراسة هذه الاحصائات المثيرة.

في البداية كشفت الدراسة أن ثلث الأمريكيين يعملون حالياً من المنزل، كما وجدت أن 43% من الأمريكيين يفتقرون إلى الثقة في التزام الركاب الآخرين في وسائل النقل العام ببروتوكولات الصحة والسلامة، في حين قال 57% الباقون أنهم يثقون إلى حد ما بالركاب الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك، يخطط 35% منهم يخططون للتنقل بشكل أقل حتى بعد العودة إلى العمل.

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وبالإضافة إلى ذلك، تُضيف الدراسة أن 62% من العمال استبدلوا وسائل النقل العام بسيارتهم، وأضاف ما لا يقل عن 21% من المشاركين في الدراسة أنهم اشتروا سيارة في الأشهر الستة الماضية، و57% منهم قالوا إن ذلك كان بسبب الوباء.

كما توقف 65% من ركاب الحافلات عن ركوبها، وتوقف 60% من ركاب مترو الأنفاق والسكك الحديدية عن ركوبها، و59% ممن يستخدمون مشاركة الركوب أصبحوا يعتمدوا عليها بمعدل أقل من ذي قبل.