عرض الصيانة المميز على سيارات جيلي من الوعلان

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة، شلنا عنك الهم وبسيارتك نهتم.. لأننا في جيلي والوعلان نهتم بك وبسيارتك نقدم لكم ١٨ نقطة فحص مجانية بالإضافة الى تبديل الزيت والفلاتر مجاناً لجميع ملاك جيلي من ٢٠١١م الى ٢٠١٩م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: زيت المحرك مجانا

فلتر زيت المحرك وفلتر الهواء وفلتر المحرك مجانا

فحص 18 نقطة بالسيارة مجانا

اجور العمال مجانا الشروط والأحكام: جميع مركبات جيلي المباعة من 2011م وحتى 2019م.

زيت المحرك المستخدم 5000 كيلو 10W30.

العرض فقط من خلال حجز موعد مسبق عن طريق الموقع الالكتروني ( اضغط هنا ).

يحق للمركة الانتفاع بهذا العرض مرة واحدة فقط أثناء مدة سريانة. مدة العرض: المنطقة الوسطى : من 30 أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2020.

المنطقة الشرقية : من 6 سبتمبر وحتى 6 نوفمبر 2020.

المنطقة الغربية : من 21 سبتمبر وحتى 20 نوفمبر 2020. صورة العرض: Advertisements

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